Κιμ Καρντάσιαν: Ο γιος της έχει λεύκη - «Έχω ψωρίαση και τη μετέδωσα στον γιο μου σε άλλη μορφή»

Η Κιμ Καρντάσιαν τόνισε πως η λεύκη έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο

Η Κιμ Καρντάσιαν μίλησε στο τελευταίο επεισόδιο του podcast «She MD» για το αυτοάνοσο νόσημα που έχει τόσο η ίδια όσο και η μητέρα της, Κρις Τζένερ, την ψωρίαση. «Ήρθε από τη μητέρα μου σε μένα και εγώ το μετέδωσα στον γιο μου», ανέφερε αρχικά η Κιμ Καρντάσιαν, αποκαλύπτοντας το αυτοάνοσο του γιου της.

Στη συνέχεια, η επιχειρηματίας και influencer εξήγησε πως ο γιος της δεν έχει ψωρίαση, αλλά λεύκη, ωστόσο πλέον η κατάστασή του έχει τεθεί υπό έλεγχο. «Δεν γνώριζα τίποτα γι' αυτό, αλλά έπρεπε να μάθω για να καταλάβω από πού προήλθε και ότι είναι κληρονομικό. Διαβάζω και μπορώ να το μοιραστώ», σχολίασε σε άλλο σημείο.

