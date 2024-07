Βραβεία Emmy 2024: Λίλι Γκλάντστοουν και Κάλι Ρέις γίνονται οι πρώτες ιθαγενείς Αμερικανίδες που κερδίζουν υποψηφιότητες

Υπενθυμίζουμε πως η Λίλι Γκλάντστοουν, έγινε η πρώτη ιθαγενής γυναίκα που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ηθοποιού στην 81η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών

«Shogun» και «The Bear» είναι οι δύο σειρές που σάρωσαν στις υποψηφιότητες των βραβείων Emmy 2024. Το περιμέναμε; Το περιμέναμε. Η Σοφία Βεργκάρα είναι η πρώτη Λατίνα ηθοποιός που τίθεται υποψήφια για «Α’ Γυναικείο Ρόλο σε μίνι σειρά ή τηλεταινία» στα βραβεία Emmy. Το περιμέναμε; Το περιμέναμε αφού ο ρόλος της ως Γκριζέλντα Μπλάνκο στη σειρά του Netflix «Griselda», ήταν καθηλωτικός.

Ωστόσο, τα ωραία δεν τελειώνουν εδώ, καθώς η Λίλι Γκλάντστοουν και η Κάλι Ρέις, είναι οι πρώτες ιθαγενείς Αμερικανίδες υποψήφιες για Emmy. Κι αυτή, πρόκειται για μια σπουδαία αναγνώριση, καθώς είναι η πρώτη φορά που ιθαγενείς Αμερικανίδες γυναίκες ηθοποιοί προτάθηκαν για Emmy. Επίσης, είναι μόλις η 2η και 3η υποψηφιότητα, γηγενών Αμερικανών ηθοποιών που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη διάκριση, στην 76χρονη ιστορία των τηλεοπτικών βραβείων.

Η Λίλι Γκλάντστοουν και η Κάλι Ρέις, λοιπόν, έλαβαν υποψηφιότητες Β’ γυναικείου ρόλου στην κατηγορία μίνι σειράς για τους ρόλους τους στο «True Detective: Night Country» του HBO/Max και «Under the Bridge» του Hulu. Μαζί με τη Λίλι Γκλάντστοουν και την Κάλι Ρέις, στην ίδια κατηγορία είναι υποψήφιες οι Ντακότα Φάνινγκ (Ripley), Τζέσικα Γκάνινγκ (Baby Reindeer), Άτζα Ναόμι Κινγκ (Lessons in Chemistry), Νταϊάν Λέιν (Feud: Capote vs. The Swans) και Νάβα Μάου (Baby Reindeer).

Η ίδια, χαρακτήρισε τότε τη νίκη της, «ιστορική». «Δεν ανήκει μόνο σε μένα. Την κρατάω αυτή τη στιγμή. Την κρατάω για όλες τις όμορφες αδερφές μου στην ταινία που βρίσκονται σε αυτό το τραπέζι και τη μητέρα μου στην ταινία, Τάντου. Σας ευχαριστώ».