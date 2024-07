Αγωγή της Πρισίλα Πρίσλεϊ σε πρώην συνεργάτιδά της– Υποστηρίζει ότι υπέστη οικονομική κακοποίηση

Ισχυρίζεται ότι μια γυναίκα, η Μπριγκίτε Κρουζ την εκμεταλλεύτηκε και της έκλεψε 1 εκατομμύριο δολάρια

Ο δικηγόρος της Πρισίλα Πρίσλεϊ, Μάρτι Σίνγκερ, κατέθεσε αγωγή υποστηρίζοντας ότι μια γυναίκα - το όνομά της είναι, Μπριγκίτε Κρουζ- την εκμεταλλεύτηκε και κατάφερε να της αποσπάσει 1 εκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με έγγραφα που έχει στη διάθεσή του το PEOPLE.

Η νομική ομάδα πάντως της γυναίκας που κατηγορείται, σε δήλωσή τους στο ίδιο μέσο, είπε: «Δεν μπορούμε να πούμε κάτι επειδή δεν μας έχει επιδοθεί αντίγραφο της αγωγής. Ειδοποιήσαμε τους δικηγόρους της κ. Πρίσλεϊ ότι δεν έχουμε αντίγραφο αυτής της αγωγής, αλλά δεν έχουν απαντήσει».

Priscilla Presley has filed a lawsuit against former associates with 12 different complaints, including financial elder abuse. https://t.co/oikC9Z0uqw

Στην αγωγή της Πρισίλα Πρίσλεϊ – εκτός από την Κρουζ εξαπολύει κατηγορίες και για τους Κέβιν Φιάλκο, Βαχέ Σισλιάν, Λιν Γουόκερ Ράιτ και Priscilla Presley Partners – ισχυρίζεται ότι η η Κρουζ, ιδρύτρια της Kruse GWS Auctions, είχε τον έλεγχο των οικονομικών της και μάλιστα την ανάγκασε σε μια «μορφή υποταγμένης δουλείας».

Μέσα σε λίγο καιρό κατάφερε να «κερδίσει την εμπιστοσύνη της, απομονώνοντάς την από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή της και κάνοντας την να πιστέψει ότι θα ήταν σε καλά χέρια».

Και συνεχίζει: «Την έπεισαν ότι όλοι οι πρώην σύμβουλοί της ήταν είτε δόλιοι είτε ανίκανοι και ότι άφηνε εκατομμύρια δολάρια στο τραπέζι ως αποτέλεσμα της κακής διαχείρισής τους».

Επιπλέον τονίζεται ότι: «Απομονώνοντάς την και βυθίζοντας τους εαυτούς τους σε κάθε πτυχή της ζωής της, οι εναγόμενοι κατάφεραν να την παρακινήσουν με δόλιο τρόπο να τους δώσει πληρεξούσιο, έλεγχο της οικογένειάς της και των προσωπικών της καταπιστευμάτων και έλεγχο των τραπεζικών της λογαριασμών».

Σύμφωνα με όσα γράφονται στις σελίδες της αγωγής, οι δυο τους άρχισαν να εργάζονται μαζί από το τέλος του 2021. Λίγο μετά η Κρουζ απέκτησε πρόσβαση στα οικονομικά της Πρισίλα. Τότε οι νέοι σύμβουλοι της είπαν με δόλο ότι ήταν οικονομικά ασταθής και ότι «δεν θα επιβίωνε χωρίς τη δυνατότητά τους να εκμεταλλευτούν το όνομα και την εικόνα της για λογαριασμό της».

Priscilla Presley is suing several former business associates -- claiming she's been the victim of financial elder abuse.



Full story: https://t.co/0WM864oOUx pic.twitter.com/lpuzi5odkd