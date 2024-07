«Το μόνο που θέλαμε ήταν να πραγματοποιηθεί η τελευταία επιθυμία της Σάνεν Ντόχερτι, να πεθάνει ως διαζευγμένη γυναίκα»

Οι φίλοι της ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή στα 53 χρόνια μιλούν για τις τελευταίες στιγμές της και τη μάχη που έδωσε να πάρει διαζύγιο

Η Σάνεν Ντόχερτι, η αγαπημένη Μπρέντα που μας συντρόφευε με τις περιπέτειές της στο Μπέβερλι Χιλς -κάθε Τρίτη βράδυ στις 21.10 συντονιζόμασταν όλοι στο Mega- έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της στο Μαλιμπού το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Δίπλα της ήταν όλοι οι αγαπημένοι άνθρωποί της, αυτοί που της στάθηκαν σε κάθε δυσκολία και της έδιναν κουράγιο και θάρρος να προχωρήσει και να μην το βάλει στιγμή κάτω, οι οποίοι είχαν τον ίδιο φόβο: Να μην καταφέρει ο πρώην σύζυγός της και πάρει τα χρήματά της.

Ναι, ο Κερτ Ισβαριένκο, τον οποίο η ηθοποιός είχε κατηγορήσει δημόσια ότι την είχε απατήσει, θα μπορούσε να αναλάβει νομικά την περιουσία της μετά τον θάνατό της και κάτι τέτοιο δεν έπρεπε να συμβεί.

