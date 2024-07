Μπέλα Χαντίντ: Θα μηνύσει την Adidas μετά την αμφιλεγόμενη διαφήμιση για το παπούτσι των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου

Η Μπέλα Χαντίντ έχει ήδη προσλάβει νομικό σύμβουλο

Πριν μερικές ημέρες, έγινε γνωστή η είδηση πως η Adidas αποφάσισε να αποσύρει της εικόνες της Μπέλα Χαντίντ από μια διαφημιστική καμπάνια για την επανέκδοση ενός εμβληματικού ζευγαριού αθλητικών παπουτσιών των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου του 1972. Η γερμανική εταιρεία επανακυκλοφορεί φέτος το καλοκαίρι το παπούτσι SL72, το ρετρό παπούτσι που αναφέρεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου, το 1972. Αυτή η είδηση, κάνει τον γύρο του διαδικτύου μέχρι και σήμερα και όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Αλλά, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Η Adidas, λοιπόν, αποφάσισε να κάνει μια καμπάνια για να «τιμήσει» τα 52 χρόνια από τους Ολυμπιακούς στο Μόναχο, προχωρώντας παράλληλα και στην επανέκδοση του παπουτσιού SL72, που περιγράφονται από την Adidas ως διαχρονικό κλασικό και κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά για το 1972, στους Αγώνες του Μονάχου. Για κεντρικό πρόσωπο αυτής της καμπάνιας επιλέχθηκε η Μπέλα Χαντίντ. Ως εδώ, καλά.

Μετά την προβολή της διαφημιστικής καμπάνιας της Adidas, ο παγκόσμιος κολοσσός αθλητικών ειδών δέχθηκε «πυρά» από την Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή επειδή επέλεξε την Μπέλα Χαντίντ ως το πρόσωπο της καμπάνιας. Γιατί; Γιατί η διαφημιστική καμπάνια συμπίπτει αφενός με την 52η επέτειο των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου, αφετέρου κατά τη διάρκεια των αγώνων 11 Ισραηλινοί προπονητές και αθλητές δολοφονήθηκαν από την παλαιστινιακή ομάδα «Μαύρος Σεπτέμβρης». Μέλη της ομάδας εισέβαλαν στο Ολυμπιακό Χωριό και πήραν ομήρους τους Ισραηλινούς, προτού τελικά τους σκοτώσουν.

Η ισραηλινή κυβέρνηση, φυσικά, κατέφυγε με τη σειρά της στα social media για να επικρίνει την επιλογή της εταιρείας. Εκπρόσωπος του Κινήματος για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού δήλωσε στην Daily Mail: «Για την Adidas το να επιλέξει την Μπέλα Χαντίντ, κάποια που συνεχώς τα βάζει με τους Εβραίους και επιτίθεται στο εβραϊκό κράτος, είναι αρκετά κακό. Αλλά το να τη βάζει να λανσάρει ένα παπούτσι που θυμίζει τους Ολυμπιακούς Αγώνες όπου χύθηκε τόσο πολύ εβραϊκό αίμα είναι απλά αρρωστημένο».

