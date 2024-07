Μπράντλεϊ Κούπερ - Τζίτζι Χαντίντ: Μετά από 9 μήνες σχέσης, σκέφτονται τον γάμο

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ ζουν έναν παράφορο έρωτα και επιθυμούν την επισημοποίησή του

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ αποτελούν ένα από τα πιο όμορφα ζευγάρια του Χόλιγουντ. Οι δυο τους είναι μαζί από τα τέλη του 2023 και παρά τα 20 χρόνια που τους χωρίζουν, είναι full in love και κάνουν σχέδια για το κοινό μέλλον τους. Μπορεί η σχέση τους να μετράει μόλις εννιά μήνες, όμως τα συναισθήματά τους είναι βαθιά και η αγάπη τους συνεχώς μεγαλώνει.

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ είναι πλήρως συνειδητοποιημένοι για το τι θέλουν και τι όχι από τη ζωή τους. Οι απόψεις τους συγκλίνουν, γεγονός που τους χαροποιεί ιδιαίτερα και δημιουργεί μια ακόμα πιο σταθερή βάση για τη σχέση τους. Ο 49χρονος ηθοποιός δεν άργησε να εκφράσει στο 29χρονο supermodel την επιθυμία του να κάνουν το επόμενο βήμα, επισημοποιώντας τη σχέση τους με έναν γάμο.

Bradley Cooper's MARRIAGE plans for Gigi Hadid revealed - as insiders lift the lid on the couple's 'blended functional family' with exes Irina Shayk and Zayn Malik https://t.co/NnQHke4pXP