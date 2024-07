Η Lady Gaga για την εμφάνισή της στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων: «Είναι ένα δώρο που δεν θα ξεχάσω ποτέ»

Όλα όσα είπε μετά την εντυπωσιακή της performance

H Lady Gaga εμφανίστηκε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις με την ερμηνεία της στα γαλλικά και το χορευτικό της - η έμπνευση ήρθε από τα καμπαρέ, χώροι - σήμα κατατεθέν της πόλης του φωτός.

Συγκεκριμένα η τραγουδίστρια έφερε στο σήμερα το κομμάτι «Mon truc en plumes» της θρυλικής Γαλλίδας τραγουδίστριας, μπαλαρίνας και ηθοποιού Ζίζι Ζανμάιρ, έπαιξε μάλιστα και πιάνο και αμέσως μετά ανέβασε ένα μήνυμα στο προφίλ της στο Instagram.

Σε αυτό εξέφρασε μεταξύ άλλων, την ευγνωμοσύνη και την συγκίνησή της για την πρόσκληση να τραγουδήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Δες όσα έγραψε στην ανάρτησή της:

«Αισθάνομαι τόσο ευγνώμων που μου ζητήθηκε να ανοίξω τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού φέτος. Είμαι επίσης συγκινημένη που μου ζητήθηκε από την οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων να τραγουδήσω ένα τόσο ιδιαίτερο γαλλικό τραγούδι - ένα τραγούδι προς τιμήν του γαλλικού λαού και της τεράστιας ιστορίας του στην τέχνη, τη μουσική και το θέατρο. Το τραγούδι αυτό τραγουδήθηκε από τη Zizi Jeanmaire που γεννήθηκε στο Παρίσι. Μια Γαλλίδα μπαλαρίνα, που τραγούδησε περίφημα το "Mon Truc en Plumes" το 1961. Ο τίτλος σημαίνει "My Thing with Feathers". Και δεν είναι η πρώτη φορά που διασταυρώνονται οι δρόμοι μας. Η Zizi πρωταγωνίστησε στο μιούζικαλ "Anything Goes" του Cole Porter, το οποίο ήταν η πρώτη μου τζαζ κυκλοφορία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Και κατόπιν πρόσθεσε: «Αν και δεν είμαι Γαλλίδα, πάντα ένιωθα μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τους Γάλλους και το να τραγουδάω γαλλική μουσική - δεν ήθελα τίποτα περισσότερο από το να δημιουργήσω μια παράσταση που θα ζέσταινε την καρδιά της Γαλλίας, θα γιόρταζε τη γαλλική τέχνη και μουσική και σε μια τόσο σημαντική περίσταση και θα θύμιζε σε όλους μια από τις πιο μαγικές πόλεις του κόσμου - το Παρίσι. Νοικιάσαμε πομ πομ από το αρχείο Le Lido - ένα πραγματικό γαλλικό θέατρο καμπαρέ. Συνεργαστήκαμε με τον οίκο Dior για να δημιουργήσουμε ειδικά κοστούμια, χρησιμοποιώντας φυσικά αποξηραμένα φτερά. Μελέτησα τη γαλλική χορογραφία που έδινε μια μοντέρνα πινελιά σε ένα κλασικό γαλλικό έργο. Έκανα πρόβες ακούραστα για να μελετήσω έναν χαρούμενο γαλλικό χορό, φρεσκάροντας κάποιες παλιές δεξιότητες - βάζω στοίχημα ότι δεν ήξερες ότι χόρευα σε ένα γαλλικό πάρτι της δεκαετίας του '60 στο Lower East Side όταν πρωτοξεκινούσα! Ελπίζω να αγαπήσετε αυτή την παράσταση όσο κι εγώ. Και σε όλους στη Γαλλία, σας ευχαριστώ πολύ που με καλωσορίσατε στη χώρα σας για να τραγουδήσω προς τιμήν σας - είναι ένα δώρο που δεν θα ξεχάσω ποτέ! Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές που αγωνίζονται στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες! Είναι ύψιστη τιμή μου να τραγουδήσω για εσάς και να σας εμψυχώσω!!! Η παρακολούθηση των Ολυμπιακών Αγώνων με κάνει πάντα να κλαίω! Το ταλέντο σας είναι ασύλληπτο. Ας ξεκινήσουν οι αγώνες!».

Μα ήταν πραγματικά υπέροχη.