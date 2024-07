Η Αντέλ αρραβωνιάστηκε - Η πρόταση στο Λονδίνο και το διαμαντένιο δαχτυλίδι των 4 καρατίων

Η τραγουδίστρια και ο Ριτς Πολ ετοιμάζονται για το γάμο τους

Η Αντέλ και ο σύντροφός της, Ριτς Πολ μόλις αρραβωνιάστηκαν και αυτό είναι επίσημο, παρά τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα ότι οι δυο είχαν μέχρι και παντρευτεί κρυφά.

Ο ατζέντης του μπάσκετ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν, της έκανε πρόταση γάμου την περασμένη Πέμπτη, στην γενέτειρα της τραγουδίστριας, το Λονδίνο.

Adele and Rich Paul are finally 'engaged' despite months of speculation they are already married - as she flashes huge ring on night out in London https://t.co/fiQXbSvzlk pic.twitter.com/YNn23RHm3i