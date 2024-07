Η Μπέτι Μίντλερ και ο σύζυγός της κοιμούνται σε χωριστά υπνοδωμάτια εδώ και 40 χρόνια

Και αυτό είναι το μυστικό του άκρως επιτυχημένου γάμου τους

H Μπέτι Μίντλερ, η θέα της κωμωδίας που μας έχει χαρίσει απίστευτες στιγμές γέλιου στη μεγάλη οθόνη αλλά και πολλά τραγούδια με την υπέροχη φωνή της, αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της το μυστικό της για τον 40χρονο γάμο της με τον σύζυγό της, Μάρτιν φον Χάσελμπεργκ.

