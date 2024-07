Η Σάρον Στόουν θα εγκαταλείψει τις ΗΠΑ αν εκλεγεί ξανά ο Τραμπ

«Βλέπω κάποιον να κατεβαίνει για αξίωμα με μια πλατφόρμα μίσους και καταπίεσης», δήλωσε χαρακτηριστικά

Το Χόλιγουντ και οι εκλογές στις ΗΠΑ πάνε πακέτο. Οι διασημότεροι εκπρόσωποι της Παραμυθούπολης δεν στέκονται αμέτοχοι μπροστά στην υποψηφιότητα του Τραμπ, αλλά παίρνουν θέση δημόσια, θέλοντας να αποτρέψουν τη νίκη του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος διοργάνωσε φιλανθρωπική εκδήλωση για τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και στη συνέχεια τον προέτρεψε να παραιτηθεί λίγες ημέρες πριν το κάνει.

Επίσης η Τζέιμι Λι Κέρτις και η Κέιτι Πέρι στηρίζουν την Κάμαλα Χάρις, ενώ λίγο καιρό πριν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο δήλωσε: «Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για τη χώρα μας από το να νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ στην κάλπη».

Τώρα ήρθε η σειρά της Σάρον Στόουν, η οποία σκέφτεται σοβαρά να εγκαταλείψει τη χώρα για μια νέα ζωή - αρχή στην Ευρώπη, αν τελικά ο Τραμπ κόψει το νήμα πρώτος τον ερχόμενο Νοέμβρη.

Η ηθοποιός, τόνισε αυτή την εβδομάδα ότι είναι έτοιμη να τα μαζέψει και να φύγει. «Σίγουρα σκέφτομαι να αγοράσω ένα σπίτι στην Ιταλία. Νομίζω ότι είναι μια έξυπνη επένδυση αυτή τη στιγμή».

