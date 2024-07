Ο Τζέι Ντι Βανς απαντά στα σχόλια της Τζένιφερ Άνιστον: «Αηδιαστικό αυτό που είπε για την κόρη μου»

Όλα άρχισαν με την ανάρτηση που έκανε η ηθοποιός για τις «δυστυχισμένες, άτεκνες κυρίες με γάτες»

Η κόντρα μεταξύ της Τζένιφερ Άνιστον και του υποψήφιου αντιπροέδρου του Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς με αφορμή παλαιότερες δηλώσεις τους για τις «δυστυχισμένες, άτεκνες κυρίες με γάτες» που κυβερνούν τους Δημοκρατικούς, με στόχο την Κάμαλα Χάρις, παίρνει μεγάλες διαστάσεις.

Ήδη στην Αμερική έχει δημιουργηθεί χαμός με πολλά μέσα να δίνουν συγχαρητήρια στην Τζένιφερ για το θάρρος της γνώμης της και να κάνουν ακόμα και λόγο ότι είναι ζήτημα χρόνου η καθαίρεσή του από τον υποψήφιο πρόεδρο Τραμπ.

JD Vance claps back at Jennifer Aniston for dragging his daughter, 2, into ‘childless cat ladies’ drama: ‘Disgusting’ https://t.co/xJYs66YewX pic.twitter.com/MjdkRYOTVx