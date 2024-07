Μπεν Άφλεκ: Η εντυπωσιακή και μέσα στο πράσινο έπαυλη που αγόρασε, μετά τον χωρισμό από τη Τζένιφερ Λόπεζ

Ο Μπεν Άφλεκ όλα δείχνουν πως γύρισε σελίδα στην προσωπική ζωή του

Οριστικός φαίνεται πως είναι ο χωρισμός της Τζένιφερ Λόπεζ από τον Μπεν Άφλεκ. Τους τελευταίους μήνες η σχέση τους έχει βρεθεί στο επίκεντρο του πλανήτη και καθημερινά νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μπορεί κανένας από τους δύο να μην έχει τοποθετηθεί δημόσια, όμως όλα δείχνουν πως η αντίστροφη μέτρηση για το διαζύγιο έχει ξεκινήσει.

Ακόμα ένα στοιχείο που ήρθε να ενισχύσει τις φήμες περί διαζυγίου είναι η απόφαση να πουλήσουν την υπερπολυτελή έπαυλη που αγόρασαν από κοινού πριν από περίπου έναν χρόνο για να στεγάσουν τον έρωτά τους. Προς το παρόν, σε αυτή κατοικεί η Τζένιφερ Λόπεζ, όμως τίποτα δεν είναι ίδιο με πριν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ξένα μέσα, ο Μπεν Άφλεκ βρήκε και αγόρασε καινούργιο σπίτι, επιβεβαιώνοντας έτσι πως έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή του. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή έπαυλη μέσα στο πράσινο με κήπους, αυλές, έξι κρεβατοκάμαρες, πέντε μπάνια, ξενώνα, γραφείο, στούντιο και άλλα.

