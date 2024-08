Η Σάντρα Μπούλοκ είναι ανοιχτή σε μια νέα σχέση, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του συντρόφου της

Η Σάντρα Μπούλοκ προσπαθεί να γυρίσει σελίδα στη ζωή της

Ο περσινός Αύγουστος ήταν πολύ δύσκολος για τη Σάντρα Μπούλοκ, διότι «έφυγε» από τη ζωή ο επί οκτώ χρόνια σύντροφός της, Μπράιαν Ράνταλ, γεγονός που τη βύθισε στη θλίψη. Η γνωστή ηθοποιός πέρασε μια περίοδο σιωπής και πένθους, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει αυτή την καθοριστική αλλαγή στη ζωή της, ωστόσο πλέον έχει αρχίσει να βρίσκει τα πατήματά της.

Ο Μπράιαν Ράνταλ έδωσε μια γενναία μάχη με τη νόσο του ALS, ωστόσο δεν κατάφερε να βγει νικητής. Στις αρχές του 2024, η Σάντρα Μπούλοκ ικανοποίησε την τελευταία επιθυμία του, που δεν ήταν άλλη από το να σκορπίσει τις στάχτες του στον Snake River. Η ηθοποιός έχει αφοσιωθεί στα παιδιά της και πλέον είναι θετική για μια καινούργια αρχή στη ζωή της.

Μία πηγή από το περιβάλλον της Σάντρα Μπούλοκ αποκάλυψε στο «US Weekly» ότι είναι «ανοιχτή στο ενδεχόμενο να βγει ραντεβού ξανά στο μέλλον», ενώ τόνισε πως «θεραπεύεται σιγά-σιγά, κρατώντας τη μνήμη του Μπράιαν ζωντανή, και επικεντρώνεται στα παιδιά της».

Η Σάντρα Μπούλοκ έχει υιοθετήσει δύο παιδιά, τον Λούις που είναι 14 ετών και τη Λάιλα που είναι 11 ετών, ως ανύπαντρη μητέρα, ωστόσο ο Μπράιαν Ράνταλ είχε ενεργό ρόλο στην ανατροφή τους και τη βοηθούσε σε κάθε επίπεδο. Η ηθοποιός είναι μια δραστήρια μαμά που δίνει συνεχώς ερεθίσματα στα παιδιά της και ιδέες για να ασχολούνται με νέα πράγματα.

