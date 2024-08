Στα 60 του, ο Lenny Kravitz είναι ο rock star του σήμερα

Ο Αμερικανός ροκ σταρ επιστρέφει στη σκηνή με έναν ολοκαίνουριο δίσκο κι εμείς ανυπομονούμε να τον απολαύσουμε αύριο, Παρασκευή 2 Αυγούστου στην Αθήνα

Ακομπλεξάριστος, κουλ, σέξι. Ο Lenny Kravitz έκλεισε τα 60, όμως δεν χρειάζεται να συναγωνιστεί τους νεότερους συναδέλφους του. Μάλλον το αντίθετο. Ο αντίκτυπος του στην νέα γενιά καλλιτεχνών κάνει μπαμ – είτε μιλάμε για μουσική είτε για μόδα – και εκεί που νομίζεις ότι τα παράτησε όλα και αποφάσισε να αποσυρθεί στις Μπαχάμες (πέντε χρόνια χωρίς μουσική ήταν αυτά), έρχεται στα 60 του, με την ενέργεια και την αυτοπεποίθηση που τον χαρακτηρίζει, έναν ολοκαίνουριο δίσκο – ο οποίος μας άρεσε πολύ – και το πιο σέξι βίντεο κλιπ της χρονιάς. Ναι, μιλάω για το TK421.

Αν κάτι απέδειξε ο 12ος δίσκος της καριέρας του, Blue Electric Light, είναι ότι ο Lenny Kravitz ακόμα το ‘χει. Δεινός κιθαρίστας, εκρηκτικός περφόρμερ, κοιτάζει μπροστά, πιέζει τα όρια όπως πάντα έκανε, παραμένει πιστός στον ήχο του, δεν έχει τίποτα να αποδείξει.

Γι’ αυτό και παραδίδει μαθήματα coolness σε έναν δίσκο που μπορεί να μην είναι και ο καλύτερος του, αλλά είναι σίγουρα απολαυστικός, με αρκετά κομμάτια να ξεχωρίζουν. Το It’s Another Fine Day in This Universe of Love, με τις μεθυστικές κιθάρες και τον γεμάτο ενέργεια, αλλά παράλληλα chill ρυθμό του, σε ταξιδεύει στις αγαπημένες του Μπαχάμες – εκεί όπου ηχογράφησε τον δίσκο. Το Let it Ride είναι όσο αισθησιακό πρέπει, το TK421 σούπερ funky και feel-good και το Human ένας κλασικός κραβιτζικός ύμνος, για τη σημασία της ανθρώπινης ύπαρξης.

Διάβασε τη συνέχεια στο monopoli.gr.