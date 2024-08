Ο Παξ, ο γιος της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ παραμένει στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο ατύχημα

Πηγές αποκαλύπτουν ότι ο 20χρονος είχε πολλά ατυχήματα και με αυτοκίνητα

Ο Παξ, ο γιος της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, παραμένει στο νοσοκομείο μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε με την ηλεκτρική του μοτοσικλέτα. Αυτό ανέφεραν πηγές στο Page Six.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ο Παξ, ο οποίος δεν φορούσε κράνος, έπεσε στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου που ήταν σταματημένο σε μια διασταύρωση στη λεωφόρο Los Feliz στο Λος Άντζελες.

Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια βραδινής βόλτας του τη Δευτέρα (29/07) και ήταν απλά σοκαριστικό, αφού ήταν αναίσθητος γαι πολύ ώρα και κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις του μόνο όταν έφτασαν στο σημείο οι τραυματιοφορείς για να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

