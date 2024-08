Αλέν Ντελόν: Οι τελευταίες φωτογραφίες του Γάλλου ζεν πρεμιέ, έναν μήνα πριν από τον θάνατό του

Ο Αλέν Ντελόν πέθανε σε ηλικία 88 ετών

Ο Αλέν Ντελόν άφησε την τελευταία πνοή του το πρωί της 18ης Αυγούστου σε ηλικία 88 ετών, προκαλώντας παγκόσμιο μούδιασμα και θλίψη. Ο γοητευτικός ηθοποιός του γαλλικού - κι όχι μόνο - σινεμά έκλεισε για πάντα τα μάτια του, βάζοντας τελεία σε ένα τεράστιο και σπουδαίο κομμάτι του κινηματογράφου.

Τα τελευταία χρόνια, ο Αλέν Ντελόν αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγείας και είχε αποφασίσει να αποστασιοποιηθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας την προσωπική ηρεμία. Το 2019, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο έμελλε να επηρεάσει πολύ την κατάστασή του, καθώς είχε ήδη διαγνωστεί με καρκίνο στους λεμφαδένες. Ο ηθοποιός, όμως, δεν «λύγισε» και έδωσε με γενναιότητα τη μάχη του.

