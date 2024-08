Η Τζένιφερ Λόπεζ προσπάθησε πολύ να σώσει τον γάμο της με τον Μπεν Άφλεκ - «Εκείνος έχει ένα σκοτάδι μέσα του»

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ δεν είναι πλέον ζευγάρι

Ήταν φήμη και επιβεβαιώθηκε. Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ πήραν διαζύγιο, μετά από δύο χρόνια γάμου. Μέσα στην εβδομάδα που πέρασε, η τραγουδίστρια κατέθεσε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον άλλοτε αγαπημένο της σύντροφο. Παρά τις προσπάθειές της, αυτή η σχέση δεν είχε (και πάλι) happy end.

Η Τζένιφερ Λόπεζ ισχυρίστηκε στο δικαστήριο πως η αιτία του χωρισμού τους είναι οι ατέλειωτες διαφωνίες τους. Τα προβλήματα στη σχέση τους ξεκίνησαν σχεδόν έναν χρόνο πριν, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του μέλιτος. Το πρώην ζευγάρι είχε διαφορετική άποψη σχετικά με τη δημοσιότητα που έλαβε ο γάμος τους.

Ωστόσο, η πραγματική κρίση φημολογείται ότι ξεκίνησε την περασμένη άνοιξη. Οι διενέξεις ήταν καθημερινό φαινόμενο και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο Μπεν Άφλεκ να εγκαταλείψει τη συζυγική εστία και να νοικιάσει ένα άλλο σπίτι, κοντά σε αυτό της πρώην συζύγου του και μητέρα των παιδιών του, Τζένιφερ Γκάρνερ.

‘Ben has a darkness to him that no other person can fix’: Jennifer Lopez source slams Affleck https://t.co/Z2d3ogy8Aa pic.twitter.com/Nczup0tB9h