Μαράια Κάρεϊ: Πέθαναν την ίδια ημέρα η μητέρα και η αδελφή της - «Η καρδιά μου είναι ραγισμένη»

Πολύ δύσκολες είναι οι τελευταίες ημέρες για τη Μαράια Κάρεϊ

Ο φετινός Αύγουστος έδειξε το πολύ σκληρό πρόσωπό του στη Μαράια Κάρεϊ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο που πέρασε, η τραγουδίστρια έχασε τη μητέρα και την αδερφή της. Οι δύο γυναίκες πέθαναν την ίδια ακριβώς ημέρα, με τη Μαράια Κάρεϊ να είναι συντετριμμένη.

Το θλιβερό γεγονός επιβεβαίωσε η τραγουδίστρια στο «People», κάνοντας μια λιτή δήλωση: «Η καρδιά μου είναι ραγισμένη που έχασα τη μητέρα μου το περασμένο Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς, σε μια τραγική εξέλιξη, η αδελφή μου έχασε τη ζωή της την ίδια μέρα».

Η ίδια επισήμανε πόσο ευλογημένη είναι για τον χρόνο που πέρασε με τη μητέρα της πριν εκείνη πεθάνει και απηύθυνε έκκληση στα ΜΜΕ να σεβαστούν αυτή την πολύ δύσκολη οικογενειακή στιγμή, επιτρέποντάς τους να πενθήσουν τους ανθρώπους τους.

«Αισθάνομαι ευλογημένη που μπόρεσα να περάσω την τελευταία εβδομάδα με τη μαμά μου πριν πεθάνει. Εκτιμώ την αγάπη και την υποστήριξη όλων, και τον σεβασμό για την ιδιωτική μου ζωή κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου», είπε συγκεκριμένα.

