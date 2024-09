Η Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε τη στιγμή που κατάλαβε ότι ο σύζυγός της ήταν «ο ένας και μοναδικός»

Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2012 και έχει έναν 10χρονο γιο

Η Κέιτ Γουίνσλετ όλα τα χρόνια που βρίσκεται στα φώτα προτιμάει να τα μονοπωλεί μόνο μέσα από τη δουλειά της και τους ρόλους της, τόσο στο σινεμά και το θέατρο, όσο και στη μικρή οθόνη.

Πρόσφατα όμως έκανε μια μικρή... παρασπονδία και αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και συγκεκριμένα στον άντρα με τον οποίο την μοιράζεται, τον εδώ και δώδεκα χρόνια σύζυγό της, Έντουαρντ «Νεντ» Έιμπελ Σμιθ, ο οποίος είναι ανιψιός του Ρίτσαρντ Μπράνσον.

Kate Winslet reveals the moment she knew husband Edward was 'the one' after he saved her from a house fire on Richard Branson's Necker Island days after their first meeting https://t.co/j5FVBONqQ2