Η Σακίρα μιλάει για την υπόθεση της φοροδιαφυγής: «Ήθελαν να με "κάψουν" σε δημόσια θέα»

Η Σακίρα διευθέτησε τα φορολογικά χρέη της στην ισπανική κυβέρνηση «για να προστατέψει τα παιδιά» της

Τα τελευταία χρόνια, η Σακίρα έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο των συζητήσεων. Από τη μία ο χωρισμός της από τον Ζεράρ Πικέ και οι αποκαλύψεις για την εξωσυζυγική σχέση του και από την άλλη η φορολογική υπόθεση έφεραν τα πάνω - κάτω στη ζωή της. Μετά από μια περίοδο ησυχίας και αποστασιοποίησης από τα φώτα της δημοσιότητας, η λατίνα τραγουδίστρια πήρε τον λόγο και αναφέρθηκε στα χρέη της προς την ισπανική πολιτεία, τα οποία εξόφλησε, μετά από συμφωνία που έγινε ανάμεσά τους.

Η Σακίρα, για πρώτη φορά, τοποθετήθηκε επί του θέματος, παρουσιάζοντας τη δική της πλευρά, μετά τη δημόσια κατακραυγή. «Θέλω να αφήσω στα παιδιά μου την κληρονομιά μιας γυναίκας που εξήγησε τους λόγους της με ηρεμία και στον δικό της χρόνο, όταν το έκρινε απαραίτητο, όχι όταν την αναγκάζανε. Πήρα τις αποφάσεις που πήρα για να τους προστατέψω, να είμαι δίπλα τους και να συνεχίσω τη ζωή μου. Όχι από δειλία ή ενοχή», έγραψε η Σακίρα σε επιστολή της, που δημοσιεύτηκε στην ισπανική εφημερίδα El Mundo.

