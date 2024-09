Φεστιβάλ Βενετίας: Στον Πέδρο Αλμοδόβαρ ο Χρυσός Λέοντας - Βραβείο ερμηνείας στην Νικόλ Κίντμαν

Δες αναλυτικά τη λίστα με όλους τους μεγάλους νικητές

Η Μόστρα της Βενετίας απένειμε τον Χρυσό Λεόντα στον Ισπανό Πέδρο Αλμοδόβαρ, προσφέροντάς του στα 74 χρόνια του ένα από τα πολυτιμότερα βραβεία της σπουδαίας καριέρας του για την πρώτη του αμερικανική ταινία.

Pedro Almodóvar's #TheRoomNextDoor wins the Golden Lion for best film at Venice Film Festival. #VeniceFilmFestival #Venezia81 pic.twitter.com/4JLwr1zFcg

Στην ταινία The Room Next Door, το άλλοτε τρομερό παιδί της Μόβιδα και του ισπανικού κινηματογράφου, σκηνοθετεί τη Βρετανίδα ηθοποιό Τίλντα Σουίντον και την Αμερικανίδα συνάδελφό της Τζούλιαν Μουρ σε μια ιστορία υποβοηθούμενης αυτοκτονίας.

Η Νικόλ Κίντμαν κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στο 81ο Φεστιβάλ της Βενετίας, ανατρέποντας τη λαμπερή της εικόνα στην ταινία Babygirl, ένα ερωτικό θρίλερ νέας γενιάς.

Ο Γάλλος ηθοποιός ήταν ο νικής του βραβείου Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας για το ρόλο του στην ταινία The Quiet Son.

«Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Ευχαριστώ όλη την κριτική επιτροπή. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μιριέλ και την Ντελφίν Κουλέν που σκηνοθέτησαν το φιλμ», ήταν τα λόγια του.

France's Vincent Lindon wins best actor award at #VeniceFilmFestival



France's Vincent Lindon was named best actor for "The Quiet Son", a French-language drama that shows a family torn apart by far-right radicalism. #Worldnbc pic.twitter.com/ChJGeyeMrY