Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ δήλωσε ένοχος για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης - Η ποινή που του επιβλήθηκε

Ο τραγουδιστής κατέληξε σε συμφωνία με το δικαστήριο της Νέας Υόρκης

O Τζάστιν Τίμπερλεϊκ δήλωσε ένοχος για το περιστατικό μέθης, για το οποίο και συνελήφθη τον Ιούνιο στα Χάμπτονς, λίγο μετά την έξοδό του με φίλους για φαγητό.

Ο τραγουδιστής συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 500 δολάρια με πρόσθετη χρέωση 260 δολάρια, αντί 25 ώρες κοινωφελούς εργασίας, ενώ είναι υποχρεωμένος να εκδώσει και μια ανακοίνωση για τη δημόσια ασφάλεια.

Justin Timberlake speaks out after reaching a plea deal in DWI case. pic.twitter.com/bDCiQUhkOB

«Δεν ανταποκρίθηκα στα πρότυπα που προσπαθώ να κρατήσω για τον εαυτό μου», είπε στο δικαστήριο, σύμφωνα με το Associated Press.

Και κατόπιν πρόσθεσε: «Θα έπρεπε να είχα καλύτερη κρίση. Καταλαβαίνω τη σοβαρότητα αυτού».

Το ΤΜΖ ανέφερε ότι ο τραγουδιστής είχε πάει να συναντήσει κάποιους φίλους σε ένα ξενοδοχείο για φαγητό και αναχώρησε στις 12:30 τα ξημερώματα με το αυτοκίνητό του.

Στην πορεία του όμως αγνόησε μια πινακίδα STOP και τότε τον ακολούθησε η αστυνομία, τον σταμάτησε και του ζητήθηκε να κάνει αλκοτέστ.

Justin Timberlake seen in handcuffs morning after his DWI arrest for blowing stop sign and refusing breath test in Sag Harbor https://t.co/ysFYbq9Gtt pic.twitter.com/aWrufu6yec