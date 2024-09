Πρίγκιπας Χάρι: Έγινε 40 και κληρονόμησε ένα ασύλληπτα υψηλό ποσό από τη βασιλική οικογένεια

Ο πρίγκιπας Χάρι μπορεί να αποχώρησε από το παλάτι και να αρνήθηκε τον τίτλο, όμως δεν παύει να είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας

Ο πρίγκιπας Χάρι στις 15 Σεπτεμβρίου του 2024 συμπλήρωσε 40 χρόνια ζωής και το γιόρτασε μαζί με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, και τα παιδιά τους. Εκτός από τις γλυκές ευχές για τα γενέθλιά του, είμαστε σίγουροι ότι έλαβε και δώρα. Ωστόσο, αυτό το δώρο από τη βασιλική οικογένεια δεν το περιμέναμε σε καμία περίπτωση.

Σύμφωνα με το αγγλικό «Times», ο πρίγκιπας Χάρι κληρονόμησε ένα αστρονομικό ποσό από την οικογένειά του την ημέρα των 40ων γενεθλίων του. Ο ίδιος μπορεί να έχει αποχωρήσει εδώ και χρόνια από το παλάτι και να έχει απαρνηθεί τους βασιλικούς τίτλους, μετακομίζοντας από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Αμερική, όμως κάποια πράγματα δεν αλλάζουν.

Όπως αναφέρεται, το 1994 η Βασίλισσα Ελισάβετ είχε καταθέσει σε έναν κλειστό λογαριασμό περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια για τα δύο εγγόνια της. Ο όρος ήταν ένας: Τα χρήματα θα τα έπαιρναν από μισά σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση θα δινόταν στα 21α γενέθλιά τους και η δεύτερη δόση στα 40α γενέθλιά τους.

Prince Harry inherits $10 million from royal family on 40th birthday: report https://t.co/VPAiOsLMI5 pic.twitter.com/GaXBYOlsm7

Στην πρώτη δόση θα λάμβαναν το ποσό των 7,9 εκατομμυρίων δολαρίων και στη δεύτερη το ποσό των 10,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεν ξέρω εσύ τι δώρο έλαβες/θα λάβεις στα 40 χρόνια σου από την οικογένειά σου, όμως η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν πολύ γενναιόδωρη με τα εγγόνια της, προσφέροντάς τους αυτό το τεράστιο δώρο.

Βοηθός του παλατιού αποκάλυψε, πως εκείνη την περίοδο αυτό το ταμείο σου έδινε την ευκαιρία να περάσεις ένα μέρος των χρημάτων σου σε μέλη της οικογένειάς σου με ασφαλές τρόπο. Το συγκεκριμένο ποσό έμεινε κλειστό και προστατευμένο από εξωγενείς παράγοντες για δεκαετίες, ώστε να φτάσει στα χέρια των εγγονών της.

🎂 Wishing The Duke of Sussex a very happy 40th birthday today! pic.twitter.com/sAlSiV9EaZ