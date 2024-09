Η πρώτη εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας

Το μέρος που επισκέφτηκε

Η Κέιτ Μίντλετον, λίγες ημέρες πριν με ένα πολύ συγκινητικό βίντεο αποκάλυψε πως ολοκλήρωσε τον κύκλο χημειοθεραπειών της και είναι πια πανέτοιμη να επιστρέψει στα βασιλικά της καθήκοντα.

Στο βίντεο που σύμφωνα με το BBC γυρίστηκε στο Νόρφολκ τον Αύγουστο, την είδαμε να περπατάει στο δάσος, έχοντας δίπλα της τον σύζυγό της και τα τρία τους παιδιά.

Ήρεμη και χαμογελαστή, μετά την δυσάρεστη είδηση του Μαρτίου, όπου πάλι με ένα μήνυμα είχε γνωστοποιήσει πως υποβαλλόταν σε θεραπεία για τον καρκίνο και πως θα έμενε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας -εννοείται και από τα καθήκοντά της- για ένα μεγάλο διάστημα.

A message from Catherine, The Princess of Wales



As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.



The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL