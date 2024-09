Η Τζένιφερ Άνιστον ανακοίνωσε πως δεν θα κάνει άλλη κωμική σειρά μετά τα «Φιλαράκια» - Και υπάρχει λόγος

Η Τζένιφερ Άνιστον εξομολογείται πως μετά τα «Φιλαράκια» έκλεισε ο κύκλος της στις κωμικές σειρές

Η Τζένιφερ Άνιστον αποτελεί ένα από τα γνωστότερα ονόματα ηθοποιών στον πλανήτη. Η καριέρα της ξεκίνησε σε μικρή ηλικία, το ταλέντο και οι ικανότητές της ήταν εκείνα που τη βοήθησαν να φτάσει στην κορυφή και να ζήσει το όνειρό της. Κι αν και το βιογραφικό της περιλαμβάνει δεκάδες δουλειές, η σειρά - σταθμός στην καριέρα της ήταν αναμφίβολα τα «Φιλαράκια».

Για μια δεκαετία, από το 1994 ως το 2004, η αγαπημένη παρέα - Τζένιφερ Άνιστον, Ντέιβιντ Σουίμερ, Κόρτνεϊ Κοξ, Ματ ΛεΜπλανκ, Λίζα Κούντροου, Μάθιου Πέρι - χάρισε απολαυστικές στιγμές στο κοινό ολόκληρου του πλανήτη, που την παρακολουθούσε πιστά και γελούσε με τις ατέλειωτες ατάκες. Αυτή η παρέα έγραψε τη δική της ιστορία, που έχει αφήσει το σημάδι της μέσα στον χρόνο.

Σε συνέντευξή της στο podcast «SmartLess», η Τζένιφερ Άνιστον ρωτήθηκε για τα «Φιλαράκια» και το ενδεχόμενο να τη δούμε να συμμετέχει ξανά σε κάποια άλλη κωμική σειρά. Η ηθοποιός απάντησε αρνητικά, αφού ο πήχης έχει ανέβει πολύ ψηλά και η σύγκριση είναι αναπόφευκτη. «Αν ήξερα ότι θα ήταν η ίδια εμπειρία που είχα με αυτά τα παιδιά, ναι, αλλά αμφιβάλλω αν αυτό θα συμβεί ποτέ», δήλωσε.

Η Τζένιφερ Άνιστον, όπως και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές της δημοφιλούς σειράς, έγιναν γνωστοί σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρά την αναγνώριση και την επιτυχία που βίωναν, έμειναν ενωμένοι μέχρι το τέλος. Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι τα «Φιλαράκια» είναι η πιο αγαπημένη δουλειά που έχει κάνει ποτέ. «Ήταν το καλύτερο πρόγραμμα που υπήρξε ποτέ στον πλανήτη», σχολίασε.

Jennifer Aniston Shares Why She'll Never Make Another Sitcom After 'Friends' https://t.co/Hxa0hoFDMA