Η Έλεν Ντε Τζένερις δηλώνει «υπερήφανη» για το ποια είναι, μετά τις κατηγορίες για τοξική συμπεριφορά από εργαζόμενους της

Η Έλεν Ντε Τζένερις κατηγορήθηκε ότι έκανε bullying στους συνεργάτες της κι ότι ήταν χειριστική με τους καλεσμένους της

Ο «μύθος» Έλεν Ντε Τζένερις με τη μακροχρόνια πορεία την τηλεόραση γκρεμίστηκε πριν από λίγα χρόνια, όταν κατηγορήθηκε ανοιχτά από εργαζόμενους της εκπομπής της για κακοποιητική, χειριστική συμπεριφορά και bullying. Η παρουσιάστρια είχε χαρακτηριστεί «κακιά» και πολλά διάσημα πρόσωπα που βρέθηκαν καλεσμένα στην εκπομπή της, συμφώνησαν μαζί τους.

Η Έλεν Ντε Τζένερις, στο πιο πρόσφατο stand up της στο Netflix, αναφέρθηκε στις κατηγορίες που έγιναν εις βάρος της - ότι ηγείται ενός τοξικού εργασιακού χώρου - και αρνήθηκε εμμέσως όλα όσα έχουν ειπωθεί για το πρόσωπό της. «Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, είσαι ανοιχτός στην ερμηνεία όλων. Και είμαι βέβαιη, ότι έχετε ακούσει το ρητό ότι “το τι σκέφτονται οι άλλοι για μένα δεν είναι δική μου δουλειά”. Γιατί οι άνθρωποι θα λένε ένα σωρό πράγματα και εσύ δεν έχεις κανέναν έλεγχο σε αυτά. Αλλά ξέρετε την αλήθεια και αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία», σχολίασε.

Ellen DeGeneres says she’s ‘proud’ of who she’s become after being labeled as ‘mean’ in toxic workplace scandal https://t.co/06YmndCzF1 pic.twitter.com/0KDiFZUjFa