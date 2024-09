Ναόμι Κάμπελ: Κατηγορείται ότι έκλεβε χρήματα από το φιλανθρωπικό ίδρυμά της για 5αστερα ξενοδοχεία και σπα - “Δεν είχα τον ελεγχο”, δηλώνει

Η Ναόμι Κάμπελ παραχωρούσε μόλις ένα μικρό ποσοστό των δωρεών στη φιλανθρωπική οργάνωση και με τα υπόλοιπα κάλυπτε προσωπικές «ανάγκες»

Η Ναόμι Κάμπελ πρωταγωνιστεί σε οικονομικό σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στη Βρετανία και κατηγορείται για κατάχρηση χρημάτων από φιλανθρωπικές δωρεές. Η ιδρύτρια και επικεφαλής της οργάνωσης «Fashion for Relief», που ξεκίνησε τη δράση της το 2005, έχει διοργανώσει όλα αυτά τα χρόνια αμέτρητα gala και εκδηλώσεις με διάσημα και μη πρόσωπα, αναφέροντας πως ο χαρακτήρας τους είναι φιλανθρωπικός. Τα λόγια της, ωστόσο, φαίνεται πως δεν συνάδουν με την πραγματικότητα.

Η επιτροπή Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων προέβη σε ενδελεχή έρευνα, μετά την οποία απεφάνθη ότι η Ναόμι Κάμπελ κακομεταχειριζόταν τα χρήματα από τις δωρεές για προσωπικό όφελος. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι το supermodel επισκεπτόταν 5αστερα ξενοδοχεία, πολυτελή σπα και αγόραζε τσιγάρα με τα χρήματα που είχαν δοθεί για τη φιλανθρωπική δράση του «Fashion for Relief».

Η είδηση αποτελεί πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα και κάνει τον γύρο του πλανήτη. Η Ναόμι Κάμπελ υποτίθεται ότι έπρεπε με αυτά τα χρήματα να επιχορηγεί άλλους οργανισμούς, συμβάλλοντας στην εξάλειψη της φτώχειας και βοηθώντας ανθρώπους που είχαν ανάγκη από τροφή, περίθαλψη και εκπαίδευση. Τα σχεδόν είκοσι χρόνια λειτουργίας του είχαν δοθεί αμέτρητα χρήματα για αγαθοεργίες, τα οποία απ’ ότι φαίνεται δεν μεταφέρθηκαν παρά ένα μικρό μέρος τους σε κοινωφελή ιδρύματα.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που έχουν βγει στη δημοσιότητα, από τον Απρίλιο του 2016 μέχρι τον Ιούλιο του 2022 τα χρήματα που διατέθηκαν για φιλανθρωπικές επιχορηγήσεις ήταν 389.000 δολάρια, ενώ το συνολικό ποσό που είχε δοθεί στο «Fashion for Relief» ήταν περίπου 4,8 εκατομμύρια δολάρια. Να σημειωθεί, ότι η έρευνα ξεκίνησε το 2021 και στις αρχές της τρέχουσα χρονιάς η οργάνωση διαλύθηκε και διαγράφηκε από τη λίστα με τις φιλανθρωπικές οργανώσεις.

