Νέα καταγγελία για τον Diddy: «Με βίασε ενώ ήμουν αναίσθητη από την κεταμίνη που μου έδωσε και με άφησε έγκυο»

Σύμφωνα με τη μήνυση δεν ήθελε η γυναίκα να κρατήσει το παιδί και την πίεσε να κάνει άμβλωση

Οι καταγγελίες κατά του Diddy δεν έχουν τελειωμό και μάλιστα κάθε καινούργια που βλέπει το φως της δημοσιότητας, είναι ακόμα πιο σοκαριστική από τις προηγούμενες.

Αυτή τη φορά βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ακόμη μήνυση, καθώς μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι τη βίασε και την άφησε έγκυο ενώ ήταν αναίσθητη το 2022.

Η ίδια τόνισε ότι απέβαλε και υπέστη σοβαρό ψυχικό τραύμα από τη φρικιαστική επίθεση, η οποία συνέβη, σύμφωνα πάντα με όσα υποστήριξε, αφού την ανάγκασε να χρησιμοποιήσει κεταμίνη και άλλες ουσίες που την έκαναν να χάσει τις αισθήσεις της.

