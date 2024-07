Ο Diddy επέστρεψε στο Instagram, μετά τις σοβαρές καταγγελίες εις βάρος του - Η ανάρτηση για την κόρη του

Ο Diddy είχε διαγράψει όλες τις φωτογραφίες του από το Instagram



Μετά από ένα διάστημα απουσίας, ο Diddy επέστρεψε με μια νέα ανάρτηση στο IG, με αφορμή τα γενέθλια της κόρης του. Ο γνωστός ράπερ, που έχει κατηγορηθεί για σοβαρά εγκλήματα, είχε διαγράψει όλες τις φωτογραφίες από το προφίλ του τον περασμένο Ιούνιο, συνεπώς αν το επισκεφτείς θα βρεις μόνο την πρώτη και τελευταία ανάρτησή του με την κόρη του.

Να θυμίσουμε, πως ο Diddy πήρε την απόφαση να σβήσει όλες τις φωτογραφίες του, έπειτα από το βίντεο που διέρρευσε στον τύπο και το διαδίκτυο, που δείχνει τον ίδιο να επιτίθεται στην πρώην σύντροφό του, Κάσι Βεντούρα, το 2016. Το θέμα πήρε τεράστιες διαστάσεις - όπως και προφανώς έπρεπε - και έστρεψε μεγάλη μερίδα του κοινού εναντίον του. Ο ίδιος απολογήθηκε δημόσια γι’ αυτό, ωστόσο πλέον και αυτή η ανάρτηση έχει σβηστεί.

