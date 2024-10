Σοκάρουν οι 5 νέες καταγγελίες κατά του Diddy - Ανάμεσά τους και αυτή ενός 16χρονου

Νέες μηνύσεις κατά του Diddy είδαν το φως της δημοσιότητας. Τα θύματα «λύνουν» τη σιωπή τους το ένα μετά το άλλο και οι εξομολογήσεις τους είναι σοκαριστικές

Το κουβάρι της υπόθεσης του Diddy ξετυλίγεται και ήδη έναν μήνα μετά τη σύλληψή του, δεκάδες μαρτυρίες έχουν βγει στη δημοσιότητα. Αυτά τα θύματα βρήκαν τη δύναμη να μιλήσουν, όμως υπάρχουν πολλά ακόμη που αδυνατούν να αναφερθούν σε αυτό το τραύμα. Έχοντας για κάλυψη τη δημοφιλία και την επιτυχία της δουλειάς του, ο Diddy φέρεται να βασάνιζε για δεκαετίες πολύ κόσμο - άνδρες και γυναίκες - με τις ορέξεις και τις φαντασιώσεις του.

Πρόσφατα, πέντε νέες αγωγές κατατέθηκαν εις βάρος του στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, στις οποίες κατηγορείται για βιασμούς, ναρκωτικά, απειλές για τη ζωή τους, σωματική βλάβη. Ο Diddy υποστηρίζεται ότι πρώτα νάρκωνε τα θύματά του - τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις - και μετά τα βίαζε. Σε όσους αντιστέκονταν δε δίστασε να τους χτυπήσει, προκαλώντας σωματική βλάβη. Όλοι μιλάνε για έναν αδίστακτο άνδρα, που δεν σταματούσε ποτέ μέχρι να ικανοποιηθεί σεξουαλικά.

Sean ‘Diddy’ Combs accused of drugging, raping, sodomizing and threatening to kill multiple victims in new bombshell lawsuits https://t.co/eQEONHv5rQ pic.twitter.com/P2k9fme4Fv