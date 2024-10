Πρίγκιπας Χάρι & Μέγκαν Μαρκλ: Αγόρασαν σπίτι στην Ευρώπη, μετά τον διωγμό από τη Βρετανία - Που είναι το νέο εξοχικό τους;

Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην Ευρώπη

Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, τέσσερα χρόνια μετά την απόφασή τους να απαρνηθούν τους βασιλικούς ρόλους τους και να εγκαταλείψουν το Ηνωμένο Βασίλειο, επιστρέφουν στην Ευρώπη. Το ζευγάρι, που τα τελευταία χρόνια ζει στην Αμερική, προέβη στην αγορά μιας εξοχικής κατοικίας, προκειμένου να περνάει τις διακοπές του.

Το καινούργιο σπίτι δε βρίσκεται - προφανώς - στη Βρετανία, αλλά στην Πορτογαλία. Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δεν επέλεξαν τυχαία τη συγκεκριμένη χώρα, αλλά επειδή εκεί ζουν συγγενείς τους, όπως η πριγκίπισσα Ευγενία με τον σύζυγό της. Οι δυο τους έχουν, επίσης, αγοράσει μια κατοικία στη χώρα για τις διακοπές τους, η οποία είναι σε μια περιοχή βόρεια της Λισαβόνας.

Prince Harry and Meghan Markle reportedly buy European vacation home after being kicked out of Frogmore Cottage https://t.co/fH1DTzH71H pic.twitter.com/hHPm7KJCfr