Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Οι celebrities που αγόρασαν ή θέλουν να αγοράσουν σπίτι στην ίδια περιοχή στην Πορτογαλία

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αγόρασαν σπίτι στη χερσόνησο Τρόια στην Πορτογαλία

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφουν στην Ευρώπη, όχι ως μόνιμοι κάτοικοι αλλά σαν παραθεριστές. Το ζευγάρι, που το 2020 ανακοίνωσε ότι απαρνείται τους βασιλικούς τίτλους του, μετακόμισε στην Καλιφόρνια μαζί με τα δύο παιδιά του και έκτοτε ζει εκεί. Με αφορμή, ωστόσο, ένα πρόσφατο ταξίδι του στην Πορτογαλία, πήρε την απόφαση να αγοράσει ένα ακίνητο και να φτιάξει στην περιοχή το εξοχικό του.

Όλα ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ βρέθηκαν στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Γερμανία, προκειμένου να συμμετάσχουν στους αγώνες Invictus. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ταξίδεψαν από το Ντίσελντορφ στη Λισαβόνα και έπειτα σε μια περιοχή στη νότια πλευρά της και έμειναν στο CostaTerra Golf and Ocean Club μαζί με την πριγκίπισσα Ευγενία και τον σύζυγό της, Τζακ Μπρούσμπακ.

