Λίαμ Πέιν: Ίχνη ροζ κοκαΐνης στην τοξικολογική εξέταση - Η αστυνομία αναζητά τον προμηθευτή

Ο Λίαμ Πέιν «βούτηξε» από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο

Πέντε εικοσιτετράωρα έχουν συμπληρωθεί από την ημέρα που πέθανε ο Λίαμ Πέιν. Ο 31χρονος τραγουδιστής - πρώην μέλος του συγκροτήματος «One Direction» - έπεσε από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου στην Αργεντινή, βρίσκοντας τραγικό θάνατο. Ο ίδιος φαίνεται πως είχε καταναλώσει αλκοόλ και ναρκωτικά, αφού το προσωπικό του ξενοδοχείου έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με επιθετική και αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε απέραντη θλίψη στον πλανήτη, με τους θαυμαστές του να σχηματίζουν ουρές έξω από το ξενοδοχείο και να αφήνουν λουλούδια στο σημείο όπου κατέληξε. Την ίδια στιγμή, η αστυνομία ερευνά την υπόθεση, προσπαθώντας να βάλει όλα τα στοιχεία που έχει στα χέρια της σε μια σειρά και να φτάσει στη λύση του μυστηρίου.

Tragic Liam Payne's toxicology report 'revealed': Star had traces of 'pink cocaine' in his system, Argentinian media reveal - as police hunt drug dealer who supplied him https://t.co/MqDRUWZRpy pic.twitter.com/HoiBy6QlbC