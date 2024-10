Ο σύζυγος της Κρίστεν Μπελ έκανε την πιο αστεία και cute δήλωση για τη χημεία της ίδιας με τον Άνταμ Μπρόντι στο Nobody Wants This

Πως να μην είναι ένα από τα καλύτερα και πιο δυνατά ζευγάρια του Χόλιγουντ;

Μετά την επιτυχία της σειράς Nobody Wants This, στο Netflix, η Κρίστεν Μπελ και ο Άνταμ Μπρόντι απολαμβάνουν την αυξημένη δημοτικότητά τους. Η rom-com της Έριν Φόστερ ενθουσίασε τόσο πολύ τους συνδρομητές, που η δεύτερη σεζόν ήταν μονόδρομος. Και ευτυχώς, είχαμε πολύ καιρό να δούμε μια τόσο ωραία και χαλαρωτική σειρά.

Η Κρίστεν Μπελ και ο Άνταμ Μπρόντι είναι ένα αντισυμβατικό ζευγάρι, που όμως έχουν μπόλικη χημεία μεταξύ τους. Κάτι που βγήκε πολύ έντονα και στις σκηνές τους. Κάτι που επίσης σχολίασε με τον πιο υπέροχο τρόπο και ο Νταξ Σέπαρντ, ο σύζυγος της Κρίστεν Μπελ.

Σε εμφάνιση του στο New Yorker Festival, ο Σέπαρντ ρωτήθηκε για την χημεία που έχει με την σύζυγό του σε διάφορες εμπορικές συνεργασίες τους, με τον ίδιο να απαντά γελώντας: «Όχι τόσο καλή όσο με εκείνη που έχει με τον Μπρόντι».

Ο Σέπαρντ σχολίασε και την ρομαντική σκηνή της Μπελ και του Μπρόντι στη σειρά, λέγοντας: «Φίλε μου, παρακολουθήσαμε αυτή τη σκηνή μαζί, τη σκηνή με τα φιλιά, που θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη σκηνή φιλιού που έγινε ποτέ σε σειρά. Και ο καλύτερός μου φίλος, ο Άαρον, από την παιδική του ηλικία, είπε, ‘σε φιλάει ποτέ έτσι;’.Και απάντησα, ‘δεν ήξερα καν ότι μπορούσε να φιλήσει έτσι’».

Πέρα από τα αστεία πάντως, η Κρίστεν Μπελ και ο Νταξ Σέπαρντ έχουν από τους δυνατούς γάμους στο Χόλιγουντ και οι θαυμαστές τους απολαμβάνουν.