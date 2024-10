Και επίσημα το Nobody Wants This ανανεώθηκε για 2η σεζόν. Και θα έχει μία αλλαγή

Το Nobody Wants This θα συνεχίσει την ιστορία του και μόνο χαρούμενοι μπορούμε να νιώθουμε γι'αυτό

Είχαμε τις υποψίες μας πως το Nobody Wants This θα συνεχίσει με δεύτερη σεζόν, βλέποντας το φινάλε. Για την ακρίβεια, θεωρούσαμε σχεδόν σίγουρο πως ο Άνταμ Μπρόντι και η Κρίστεν Μπελ θα επιστρέψουν ως Νόα και Τζοάν αντίστοιχα. Και τελικά, δεν πέσαμε έξω.

Το Netflix ανακοίνωσε και επίσημα πως το Nobody Wants This πήρε το εισιτήριο για νέα επεισόδια. Η επιτυχημένη σειρά που αναδείχθηκε η καλύτερη rom-com στην streaming πλατφόρμα, λίγες μόνο ημέρες μετά την κυκλοφορία της, θα επιστρέψει μεν, αλλά με αλλαγές δε.

Όχι στο καστ - μπορείτε να ηρεμήσετε- αλλά στους επικεφαλής, αφού τα ηνία θα πάρουν οι Τζένι Κρόνερ και Μπρους Έρικ Κάπλαν, οι οποίοι ήταν πίσω από την επιτυχία της σειράς Girls, αναλαμβάνοντας τη θέση του Τζακ Μπάρντιτ. Φυσικά, η Έριν Φόστερ παραμένει ως σεναριογράφος του Nobody Wants This, άλλωστε βασίζεται εν μέρει στη ζωή της, αλλά και ως εκτελεστική παραγωγός.

Η Φόστερ μιλώντας στο Variery είπε πως «το Nobody Wants This είναι για μένα αποκορύφωμα στην καριέρα μου. Το απίστευτο καστ, το συνεργείο, οι παραγωγοί και τα στελέχη, όλοι ευθύνονται για το αποτέλεσμα της σειράς. Ήταν παραπάνω από αυτό που θα μπορούσα να ονειρευτώ. Είμαι πολύ χαρούμενη που η ιστορία συνεχίζεται».

Να πούμε πως το Nobody Wants This έχει λάβει θετικές κριτικές τόσο από τους ίδιους τους κριτικούς όσο και από τους θεατές, αν και τις τελευταίες ημέρες έχει προκύψει ένα ζήτημα που αφορά την απεικόνιση των Εβραίων γυναικών. Ωστόσο, παραμένει στην κορυφή, συγκεντρώνοντας τις πρώτες ημέρες προβολής της, σχεδόν 90 εκατομμύρια ώρες προβολής παγκοσμίως.