Η επιστροφή του Άνταμ Μπρόντι ήταν δίκαιη και έγινε πράξη - Ο τηλεοπτικός έρωτας των εφηβικών μας χρόνων

Ο Άνταμ Μπρόντι μετά τη δημοφιλία του από το «The O.C.», έφυγε γρήγορα από το προσκήνιο. Μέχρι σήμερα, που το Nobody Wants This τον επανέφερε

Από τη στιγμή που έγινε διαθέσιμο στο Netflix, το Nobody Wants This χρειάστηκε μόλις λίγες ημέρες για να γίνει μία από τις καλύτερες rom-com στην streaming πλατφόρμα. Το ότι βρίσκεται ακόμα στην κορυφή του ελληνικού Top10, τα λέει όλα. Είχαμε πραγματικά πολύ καιρό να περάσουμε ευχάριστα βλέποντας σειρά, χωρίς να θέλουμε να διακόψουμε τα επεισόδια. Ναι, εννοείται πως τα είδαμε όλα σε μία ημέρα.

Για την επιτυχία έπαιξαν πολλά πράγματα ρόλο: από το ότι η σειρά ξέφυγε από τα κλισέ των rom-com, μέχρι η ερμηνεία του Άνταμ Μπρόντι, ο οποίος επιτέλους έκανε δυναμικό comeback. Για όσους δεν ανήκουν στην γενιά Z, γνωρίζουν πως ο ηθοποιός ήταν κάποτε από τους πιο δημοφιλείς, ωστόσο αυτή η δημοφιλία δεν κράτησε πολύ. Ακόμα κι αν δεν έφυγε από το προσκήνιο, μετά την επιτυχία της σειράς «The O.C.», ο Μπρόντι πολύ γρήγορα έφυγε από την κατηγορία των περιζήτων ηθοποιών. Αυτό άλλαξε, αφού χάρη στο Nobody Wants This, ο ηθοποιός επέστρεψε θριαμβευτικά.

Στα 10 επεισόδια, ο Άνταμ Μπρόντι υποδύεται τον Νόα, έναν γοητευτικό και αντισυμβατικό ραβίνο, που μόλις έχει βγει από μία μεγάλη σχέση. Συναντά την Τζοάν, την οποία υποδύεται η Κρίστεν Μπελ, που εξίσου μάς συστήθηκε από επιτυχημένη εφηβική σειρά, το Veronica Mars. Οι δυο τους γνωρίζονται σε ένα δείπνο και ερωτεύονται, ξεπερνώντας τα όποια εμπόδια συναντούν στον δρόμο τους.

Άνταμ Μπρόντι: Ένας σέρφερ φτάνει στο Χόλιγουντ

Πριν βρεθεί στο «The O.C.», ο Άνταμ Μπρόντι είχε μικρούς και ασήμαντους ρόλους. Παρ΄όλα αυτά, η υποκριτική δεν ήταν ποτέ το όνειρό του, όπως διαβάζουμε στο El País. Του άρεσε περισσότερο να περνάει τον χρόνο του κάνοντας σερφ - καμία έκπληξη αν σκεφτεί κανείς ότι γεννήθηκε στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια.

Αν και κανείς από το οικογενειακό περιβάλλον του Άνταμ Μπρόντι δεν είχε επαφή με αυτόν τον χώρο, στα 19 του αποφάσισε να παρατήσει το σχολείο για την υποκριτική. Οι ευκαιρίες ήρθαν γρήγορα, και παρ'όλο που οι ρόλοι ήταν μικροί, του χάρισαν την απαραίτητη εμπειρία μπροστά στην κάμερα.

Το 2002, έναν χρόνο πριν το «The O.C.», ο Άνταμ Μπρόντι πήρε στα χέρια του έναν ρόλο στο Gilmore Girls. Από ‘κει και έπειτα όλα πήραν τον δρόμο τους. Στα 23 του ήρθε και ο ρόλος του ως Σεθ Κοέν, μπαίνοντας στην καρδιά πολλών έφηβων κοριτσιών.

Getty Images / J. Merritt

Για την ακρίβεια, σε ένα μόλις βράδυ, οι πρωταγωνιστές του «The O.C.» έγιναν εμμονή για μία ολόκληρη γενιά, που ήθελε να μάθει τα πάντα για τη ζωή τους. Βέβαια, η Μίσα Μπάρτον ήταν εκείνη που πήρε όλα τα φώτα πάνω της, με τα μίντια να την κυνηγούν ασταμάτητα. «Δεν υπήρχε το ίδιο επίπεδο αλληλεπίδρασης και επαφής που υπάρχει σήμερα, ακόμα κι αν το μεγαλύτερο μέρος συμβαίνει ψηφιακά. Θα ήταν ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Και δεν θα ήθελα αυτή την έκθεση ή αυτή τη δύναμη», είχε δηλώσει στο BuzzFeed ο Μπρόντι, το 2019.

Για μία περίοδο, ο Άνταμ Μπρόντι ήταν ένας από τους διάσημους ανθρώπους του πλανήτη, αλλά μόλις τελείωσε το «The O.C.» το 2007, κάπως χάθηκε. Δηλαδή, λίγοι από εμάς τον είδαμε στους ρόλους που έπαιξε. Από την άλλη, δεν συνέβη το ίδιο και με την προσωπική του ζωή, αφού είχε σχέση με την Λέιτον Μέστερ, διάσημη επίσης από το Gossip Girl. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2014 και είναι μέχρι σήμερα μαζί, έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά.

Getty Images / Kevin Mazur

Ο Άνταμ Μπρόντι είχε δουλειές φυσικά, ξεκαθαρίζοντας σε συνέντευξη του στο Hollywood Reporter πως δεν έχει μετανιώσει για κανένα project από αυτά που απέρριψε.

Μια νέα αρχή για τον Άνταμ Μπρόντι

Από το 2019, η καριέρα του Άνταμ Μπρόντι άρχισε να κινείται περισσότερο. Το 2020 εμφανίστηκε σε έναν μικρό, αλλά κομβικό ρόλο στην ταινία Promising Young Woman, η οποία κέρδισε και Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου και το 2023 ήταν στο καστ της επιτυχημένης μαύρης κωμωδίας American Fiction. Μπορεί οι ρόλοι του να μην ήταν πρωταγωνιστικοί, ήταν όμως αρκετοί για ανοίξουν τον δρόμο για τον δεύτερο μεγάλο του ρόλο στην τηλεόραση, αυτόν του Νόα στο Nobody Wants This.

Πάντως, η χημεία του Άνταμ Μπρόντι και της Κρίστεν Μπελ έχει αγαπηθεί από τους θεατές, οι οποίοι μοιράζονται στα social media διάφορες στιγμές τους από τη σειρά. «Περάσαμε υπέροχα δουλεύοντας μαζί και σίγουρα λειτούργησε, αλλά υπάρχει λόγος που η σειρά είχε ανταπόκριση. Αυτό έχει να κάνει με το σενάριο», είπε ο ίδιος. Μέχρι στιγμής, η σειρά έχει συγκεντρώσει πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές στο Netflix και όλοι αναρωτιόμαστε αν θα υπάρξει δεύτερη σεζόν. Τείνουμε προς το ναι.