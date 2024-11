Λίαμ Πέιν: Τρία άτομα συνελήφθησαν και κατηγορούνται για τον θάνατό του

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ευθύνονται για προμήθεια ναρκωτικών ουσιών και εγκατάλειψη

Λίγες ώρες αφότου η σορός του Λίαμ Πέιν έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοινώθηκε και επίσημα πως τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν και κατηγορούνται για τον θάνατό του. Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction, που έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου, στο ξενοδοχείο όπου διέμενε στο Μπουένο Αϊρες, είχε καταναλώσει αλκοόλ, κοκαΐνη, καθώς και ένα συνταγογραφούμενο αντικαταθλιπτικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τρεις συλληφθέντες, τα ονόματα των οποίων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, κατηγορούνται για «εγκατάλειψη προσώπου που οδήγησε σε θάνατο και παροχή και διευκόλυνση πρόσβασης σε ναρκωτικές ουσίες». Πρόκειται για ένα πρόσωπο που ήταν κοντά στον Λίαμ Πέιν, έναν υπάλληλο του ξενοδοχείου και ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, επίσης υπάλληλος του ξενοδοχείου.

Όπως είχε ανακοινωθεί και στη νεκροψία, ο Λίαμ Πέιν βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση την ώρα της πτώσης, με το γραφείο του εισαγγελέα να υπογραμμίζει πως δεν ήξερε τι έκανε και ούτε καταλάβαινε. Όταν εντοπίστηκε νεκρός, οι αρχές προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με το πρόσωπο που ήταν υπεύθυνο για την ασφάλεια του, ωστόσο δεν σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο. Εξού και τώρα αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως δύο έτη.

Οι αρχές συνεχίζουν να πραγματοποιούν έρευνες γύρω από τον θάνατο του Λίαμ Πέιν, προσπαθώντας να εντοπίσουν οποιαδήποτε πληροφορία από το σπασμένο του λάπτοπ. Προηγουμένως, είχαν λάβει δεκάδες μαρτυρίες και είχαν αναλύσει υλικό από κάμερες ασφαλείας που ξεπερνούσε τις 800 ώρες.

Μόλις χθες, μετά τις 16 Οκτωβρίου όπου συνέβη η μοιραία πτώση, η σορός του Λίαμ Πέιν έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να σημειωθεί πως χιλιάδες θαυμαστές του παρακολούθησαν την πτήση επιστροφής του, ζωντανά στο διαδίκτυο.

The flight carrying @LiamPayne’s remains left #BuenosAires for #London at 1:58pm local time (1658 GMT).#LiamPayne's father, #GeoffPayne at Ezeiza International Airport, minutes before boarding.



💔💔😭😭🕊️🕊️



May your spirit soar even as you rest in peace. We love you Liam 🌹 pic.twitter.com/QSgluU1PTx