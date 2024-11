Νέα δεδομένα για τον θάνατο του Λίαμ Πέιν - Οι Αρχές της Αργεντινής απέκλεισαν το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας

Ο τραγουδιστής ήταν πιθανότατα αναίσθητος όταν έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου στο ξενοδοχείο CasaSur Palermo στο Μπουένος Άιρες στις 16 Οκτωβρίου

Ο θάνατος του Λίαμ Πέιν δεν ήταν αυτοκτονία, όπως ανακοίνωσε με δελτίο Τύπου η Εθνική Εισαγγελία Ποινικών και Σωφρονιστικών Υποθέσεων της Αργεντινής.

Σύμφωνα με αυτό ο τραγουδιστής ήταν πιθανότατα αναίσθητος όταν έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου στο ξενοδοχείο CasaSur Palermo στο Μπουένος Άιρες στις 16 Οκτωβρίου -συγκεκριμένα ανέφεραν πώς δεν υπήρξαν «αντανακλαστικά αυτοσυντήρησης».

Η παραπάνω πληροφορία σε συνδυασμό με την ποσότητα των ναρκωτικών που είχε καταναλώσει πριν από τον θάνατό του -γίνεται λόγος γι' αυτήν στην τοξικολογική του έκθεση- οδήγησε στο συμπέρασμα πώς ο τραγουδιστής δεν είχε τις πλήρεις αισθήσεις του ή βρισκόταν σε κατάσταση «μείωσης ή απώλειας» των αισθήσεων του και γι' αυτό δεν έπεσε σκόπιμα.

Για αυτούς τους λόγους η εισαγγελία «αποκλείει την πιθανότητα συνειδητής ή εκούσιας πράξης εκ μέρους του θύματος, δεδομένου ότι, στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν, δεν γνώριζε τι έκανε ούτε μπορούσε να το καταλάβει».

