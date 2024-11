H Lady Gaga έκοψε κάθε επαφή με τον πατέρα της επειδή είναι Ρεπουμπλικανός - Τι είπε ο Τζο Τζερμανότα για την περίπλοκη σχέση τους

Οι πολιτικές τους διαφορές ήταν αρκετές για να απομακρυνθούν

Ο Τζο Τζερμανότα, ο πατέρας της Lady Gaga, παραδέχθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι η σχέση του με την κόρη του, από τη στιγμή που «αποκάλυψε ότι είναι Ρεπουμπλικανός» πριν από μερικά χρόνια, είναι «περίπλοκη».

Αυτό το είπε ο ίδιος σε μια συζήτηση που έγινε στην εκπομπή, «Cavuto: Coast to Coast» του Fox Business, με κύριο θέμα τις πολιτικές διαφορές μέσα στην οικογένεια.

Lady Gaga’s dad admits their relationship has been ‘dicey’ since he ‘came out as a Republican’ https://t.co/6cdknSsVyg pic.twitter.com/5J25wLn10Y