Ο Λούκας Μπράβο θα επιστρέψει, τελικά, στο «Emily in Paris», παρά την έντονη κριτική που άσκησε

Τι κι αν μίλησε με αυστηρά λόγια για την εξέλιξη της ιστορίας του «Emily in Paris», ο Λούκας Μπράβο θα συνεχίσει να αποτελεί μέλος του βασικού cast

Είναι επίσημο! Ο Λούκας Μπράβο θα επιστρέψει στον πέμπτο κύκλο του «Emily in Paris». Ο ηθοποιός, παρά τα επικριτικά σχόλια που έκανε σε συνέντευξή του για την εξέλιξη του ρόλου του και της σειράς γενικότερα, έδωσε, τελικά, τα χέρια με τους παραγωγούς. Συνεπώς, η ιστορία θα συνεχιστεί από εκεί που την αφήσαμε, χωρίς απρόοπτα και αλλαγές.

Σύμφωνα με το «Variety», τα γυρίσματα του 5ου κύκλου της δημοφιλούς σειράς του Netflix θα ξεκινήσουν την άνοιξη του 2025 από το Παρίσι και το περίφημο εστιατόριο του Γκαμπριέλ θα αποτελεί έναν από τους βασικούς χώρους γυρισμάτων. Μπορεί η ομάδα να επέστρεψε στη γαλλική πρωτεύουσα, ωστόσο ορισμένα γυρίσματα θα λάβουν χώρα στη Ρώμη και οι υπεύθυνοι αναζητούν και κάποια τρίτη τοποθεσία, όμως ακόμα δεν έχουν καταλήξει.

