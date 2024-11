Πώς είναι να συγκατοικείς με την Τέιλορ Σουίφτ; Η Κάρα Ντελεβίν απαντά (πρώτη φορά και με λεπτομέρειες)

«Ήμουν εν μέσω ενός πραγματικά άσχημου χωρισμού και με άφησε να ζήσω μαζί της»

Πώς φαντάζεσαι τη συμβίωση με την Τέιλορ Σουίφτ; Η Κάρα Ντελεβίν έχει την απάντηση, καθώς αποκάλυψε ότι για ένα διάστημα υπήρξαν συγκάτοικοι.

Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με την κωμικό Νίκι Γκλέιζερ για το περιοδικό Interview. Εκεί η διάσημη ηθοποιός και μοντέλο μοιράστηκε τη μοναδική εμπειρία της να ζήσει κάτω από την ίδια στέγη με την παγκόσμια σταρ της μουσικής.

