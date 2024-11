Ο Κίλιαν Μέρφι έχει πια τον δικό του κινηματογράφο - Το στόρι του εμβληματικού Phoenix Cinema που έκλεισε το 2021

Aναμένεται να ξαναγεννηθεί ως σημείο -ορόσημο για την περιοχή

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Κίλιαν Μέρφι και η σύζυγός του, η εικαστικός Ιβόν Μακ Γκίνες, αναζωπυρώνουν την πολιτιστική φλόγα της Ιρλανδίας, αποκτώντας το εμβληματικό Phoenix Cinema στο Ντίνγκλ της κομητείας Κέρι.

Με ιστορία 105 ετών, το Phoenix δεν είναι απλώς ένας κινηματογράφος αλλά ένας χώρος γεμάτος αναμνήσεις, τέχνη και κοινότητα.

Παλαιότερα μάλιστα είχε χαρακτηριστεί από το Time Out ως ένας από τους 50 καλύτερους κινηματογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, ενώ πλέον προετοιμάζεται για μια νέα εποχή λάμψης και δημιουργικότητας.

Cillian Murphy and his wife Yvonne McGuinness have bought The Phoenix Cinema in Dingle, Ireland.



The cinema had been closed since 2021 and will now soon open again.



