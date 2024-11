Συγκινημένη η Αντέλ στην τελευταία συναυλία της: «Δεν ξέρω πότε θα τραγουδήσω ξανά»

Η Αντέλ ολοκλήρωσε τον διετή κύκλο των συναυλιών της στο Λας Βέγκας

Έναν μεγάλο επαγγελματικό κύκλο πρόκειται να κλείσει η Αντέλ, αφού μέσα στο Σαββατοκύριακο έδωσε την τελευταία συναυλία της διετούς περιοδείας της. Τελευταίος σταθμός ήταν το Colosseum at Caesars Palace στο Λας Βέγκας, με την ίδια να είναι συναισθηματικά φορτισμένη και συγκινημένη, γεγονός που δεν κράτησε κρυφό από τους θαυμαστές της.

«Θα μου λείψετε απίστευτα. Δεν ξέρω πότε θα τραγουδήσω ξανά. Δεν θα κάνω κάτι άλλο, είμαι πραγματικά απελπισμένη για το τι θα κάνω. Δεν έχω σχέδια», ακούγεται να λέει η Αντέλ - εμφανώς συγκινημένη - πάνω στη σκηνή. Η τραγουδίστρια, που κατάφερε να εκτοξευθεί στην κορυφή την τελευταία 15ετία, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο, «λύγισε», ακούγοντας τους θαυμαστές της να ερμηνεύουν τα κομμάτια της.

Adele bids farewell to fans at the final night of her Vegas residency: “I will miss you terribly. I don’t know when I’m going to perform again” pic.twitter.com/m8AdF5X6W8

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας, η Αντέλ είχε επαφή με το κοινό της, ενώ κάποια στιγμή πλησίασε τον 11χρονο γιο της, Άντζελο, ο οποίος δεν γινόταν να λείπει αυτή τη σημαντική ημέρα από το πλευρό της, και του έδωσε ένα φιλί. Δίπλα του στεκόταν ο αρραβωνιαστικός, Ριτς Πολ, τον οποίο, επίσης, φίλησε, εκφράζοντας την αγάπη της.

Η Αντέλ πριν από λίγο καιρό είχε μοιραστεί δημόσια την απόφασή της να κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα από το τραγούδι, να αποστασιοποιηθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Η τραγουδίστρια ένιωσε την ανάγκη να ηρεμήσει σωματικά και ψυχικά, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν στενοχωρήθηκε στην τελευταία συναυλία της.

Adele gets emotional during final speech on her final show in Vegas residency😭♥️ We will miss you terribly and will be here for you whenever you feel ready again🥺❤️‍🩹 #WeekendsWithAdele@AdeleAccess @Adele pic.twitter.com/eW6O1nFzxT