«Δημόσιος εξευτελισμός»: Η Κίρα Νάιτλι μιλά για το ψυχικό τραύμα του bodyshaming

«Ήξερα ότι δεν είχα διατροφική διαταραχή. Ήξερα ότι έτρωγα»

H Κίρα Νάιτλι διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της. Παρά το γεγονός πως ο χρόνος που βρίσκει για την ίδια είναι ελάχιστος – για όσους δεν γνωρίζουν, η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός έχει δύο παιδιά με τον επί σχεδόν 10 χρόνια σύζυγό της, η υπέρογκη κριτική που έχει δεχθεί πολλές φορές ανά τα χρόνια, πλέον δεν την αγγίζει. Λίγο πριν κλείσει τα 40, η Κίρα Νάιτλι γυρνάει τον χρόνο πίσω στα πρώτα στάδια της καριέρας της, χωρίς να τα νοσταλγεί ιδιαίτερα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα The Times, η ηθοποιός μίλησε για την κριτική που δέχτηκε στο παρελθόν από τα media, τονίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της πρώιμης καριέρας της αντιμετώπιζε συνεχείς εικασίες ότι είχε διατροφική διαταραχή. Και ενώ η ίδια ήξερε ότι δεν αντιμετώπιζε διατροφική διαταραχή, ο έλεγχος σχετικά με την εμφάνισή της εξακολουθούσε να είναι εξαιρετικά οδυνηρός. «Ήξερα ότι δεν είχα διατροφική διαταραχή. Ήξερα ότι έτρωγα», είπε, προσθέτοντας ότι μετά από τόσα χρόνια, το τραύμα έχει μείνει βαθιά μέσα της.

Χωρίς να θυμάται τις λεπτομέρειες γύρω από τα σχόλια που λάμβανε για το σώμα της, ξέρει πως αυτό «είναι προφανώς μέρος του ψυχισμού μου, δεδομένου του πόσο νέα ήμουν όταν συνέβη. Έχω φτιαχτεί γύρω από αυτό». Για την ίδια, ο Τύπος συνήθως στερείται ενσυναίσθησης όταν αντιμετωπίζει σταρ που ζουν με διατροφικές διαταραχές, υπενθυμίζοντας μια φορά που η Μαίρη Κέιτ Όλσεν - η οποία μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης για διατροφική διαταραχή το 2004, χλευάστηκε δημοσίως.

«Θυμάμαι ότι μία από τις δίδυμες Όλσεν είχε ανορεξία και μπήκε σε κλινική. Θυμάμαι ότι με ρώτησαν γι' αυτό σε μια περιοδεία τύπου, σαν να ήταν αστείο. Ήταν γραφτό να την ντροπιάσουν επειδή αναζήτησε βοήθεια για την ανορεξία», δήλωσε η ηθοποιός. «Μπορείς να το φανταστείς; Αυτό με έκανε πραγματικά να κλάψω. Δεν αφορούσε καν εμένα, αλλά εκείνη. Ακόμα δεν μπορώ να το αντέξω».

Όταν λάμβανε όλα εκείνα τα αρνητικά σχόλια, ήταν μόλις 20 ετών. Ωστόσο, είχε ένα υπέροχο σύστημα υποστήριξης, είχε γύρω της ανθρώπους που ήταν πραγματικά δίπλα της, κάτι που έπαιξε σίγουρα σημαντικό ρόλο. «Το απίστευτα τυχερό ήταν ότι προέρχομαι από ένα δεμένο περιβάλλον και είχα πάντα πολύ καλούς φίλους. Είχα υπέροχους, υπέροχους φίλους», εξήγησε στη συνέντευξη.

Τον Οκτώβριο του 2018, η ηθοποιός αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι υπέστη «ψυχική κατάρρευση» σε ηλικία 22 ετών, λίγο αφότου απέκτησε παγκόσμια φήμη μετά από ρόλους στις ταινίες «Bend It Like Beckham», «Pirates of the Caribbean» και «Love Actually». «Έκανα ένα χρόνο διακοπή εκεί και διαγνώστηκα με διαταραχή μετατραυματικού στρες εξαιτίας όλων αυτών των πραγμάτων», είπε. «Ένιωθα λίγο-πολύ ότι στην πραγματικότητα δεν υπήρχα και ότι ήμουν αυτό το παράξενο πλάσμα με αυτό το παράξενο πρόσωπο στο οποίο οι άνθρωποι έδειχναν να ανταποκρίνονται με αρκετά ακραίο τρόπο και δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα από όλα αυτά».