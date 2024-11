Λίαμ Πέιν: Πέθανε προσπαθώντας να δραπετεύσει - Πηγές αναφέρουν ότι ευθύνεται το ξενοδοχείο

Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του Λίαμ Πέιν

Ο Λίαμ Πέιν πέθανε στις 16 Οκτωβρίου του 2024 σε ηλικία 31 ετών. Ο τραγουδιστής έπεσε από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου όπου διέμενε στην Αργεντινή και βρήκε τραγικό θάνατο, γεγονός που προκάλεσε σοκ και θλίψη στους θαυμαστές του. Περίπου ενάμιση μήνα μετά από εκείνη την ημέρα, η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα, προσπαθώντας να διαλευκάνει την υπόθεση.

Σύμφωνα με το TMZ, πηγές υποστηρίζουν ότι ο Λίαμ Πέιν προσπαθούσε να δραπετεύσει από το ξενοδοχείο και έτσι οδηγήθηκε στο κενό που κόστισε τη ζωή του. Όπως έχει διαπιστωθεί, οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου γνώριζαν πως ο τραγουδιστής απειλούσε να φύγει από το μπαλκόνι και παρ’ όλα αυτά τον άφησαν μόνο του χωρίς καμία επιτήρηση.

