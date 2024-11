Γκόλντι Χον: Αυτός είναι ο λόγος που τα παιδιά της, Όλιβερ και Κέιτ δεν είχαν δεχτεί να τα υιοθετήσει ο Κέρτ Ράσελ

Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον είναι μαζί από το 1983 αν και δεν έχουν επισημοποιήσει ποτέ τη σχέση τους

Ο γιος της Γκόλντι Χον και του Μπιλ Χάντσον, Όλιβερ, έκανε μια αποκάλυψη στο podcast του, "Sibling Revelry", για την παιδική του ηλικία και τη σχέση του με τον Κερτ Ράσελ, τον σύντροφο της μητέρας του.

Ο Όλιβερ ανέφερε ότι ο Ράσελ, που μπήκε στη ζωή του όταν ήταν μόλις πέντε ετών, του πρότεινε κάποτε να τον υιοθετήσει – αλλά εκείνος και η αδελφή του, Κέιτ, αποφάσισαν να πουν "όχι".

Ο ηθοποιός εξήγησε: "Ο μπαμπάς μου ήταν κοντά μου για λίγο και μετά απομακρύνθηκε. Τώρα έχουμε μια καλή σχέση, αλλά χρειάστηκε χρόνος για να φτάσουμε εδώ. Ο Κερτ ουσιαστικά με μεγάλωσε και είναι ο λόγος που είμαι αυτός που είμαι σήμερα".

