Η Τόρι Σπέλινγκ μιλά για τα συναισθήματά της μετά τον χωρισμό της από τον Ντιν ΜακΝτέρμοτ: "Νιώθω ότι δεν αξίζω τίποτα"

Ήταν μαζί για δεκαεπτά χρόνια και έχουν αποκτήσει πέντε παιδιά

Η Τόρι Σπέλινγκ άνοιξε την καρδιά της για τον δύσκολο χωρισμό της από τον Ντιν ΜακΝτέρμοτ μετά από 17 χρόνια γάμου και την ανατροφή πέντε παιδιών.

Μιλώντας στο podcast της, «Misspelling», η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε με ειλικρίνεια για τα συναισθήματά της και τις προκλήσεις που βιώνει, περιγράφοντας μια εσωτερική πάλη που την έχει κάνει να αισθάνεται «ότι δεν αξίζει τίποτα».

«Αυτό το συναίσθημα με συνοδεύει από την παιδική μου ηλικία. Μεγάλωσα πιστεύοντας ότι δεν αξίζω και αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να αλλάξω», αποκάλυψε, προσθέτοντας πως οι αρνητικές σκέψεις την ταλαιπωρούν και δεν ξέρει πώς να τις αντιμετωπίσει.

Παρά τις δυσκολίες, η Τόρι εξέφρασε τη χαρά και την υπερηφάνειά της για τον ρόλο της στην εμβληματική σειρά «Beverly Hills 90210».

Tori Spelling tears up explaining why she doesn’t believe she deserves ‘anything’ following Dean McDermott split https://t.co/JBUX34kx0L pic.twitter.com/8XfK9VH0Bt

— Page Six (@PageSix) December 6, 2024