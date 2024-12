Η αποκάλυψη του Τζέιμι Φοξ για την περιπέτεια της υγείας του: "Ήμουν σε κώμα για εβδομάδες"

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το σώμα του... έκλεισε από την κόπωση, αφήνοντάς τον "δευτερόλεπτα μακριά από τον θάνατο"

Ο Τζέιμι Φοξ, ένας από τους πιο χαρισματικούς και αγαπητούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ, μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ αποκάλυψε πως, κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας, βρισκόταν σε κώμα για εβδομάδες – μια αλήθεια που δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι πρόσφατα.

Η συγκλονιστική εξομολόγηση έγινε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μαγνητοσκόπησης της νέας του κωμικής εκπομπής στο Netflix, «Jamie Foxx: What Had Happened Was…», που γυρίστηκε τον Οκτώβριο στην Ατλάντα.

Εκεί, ο Τζέιμι Φοξ μοιράστηκε με το κοινό λεπτομέρειες που κόβουν την ανάσα, περιγράφοντας την εμπειρία του και τη δύσκολη πορεία του προς την ανάρρωση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες θεατών, ο ηθοποιός εξήγησε πως συνέβη τον Απρίλιο του 2023, όπου βρισκόταν στη Τζόρτζια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του Netflix, «Back in Action» - συμπρωταγωνιστεί με την Κάμερον Ντίαζ.

Ο ίδιος κατέρρευσε μέσα σε ασανσέρ, πιστεύοντας πως επανήλθε μέσα σε λίγες ώρες. Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν πολύ πιο σοκαριστική: Βρισκόταν σε κώμα για αρκετές εβδομάδες, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Ο ηθοποιός απέδωσε την κατάσταση της υγείας του στην έντονη εξάντληση από την πίεση της δουλειάς και τις απαιτήσεις της ηλικίας του.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το σώμα του «έκλεισε» από την κόπωση, αφήνοντάς τον «κυριολεκτικά δευτερόλεπτα μακριά από τον θάνατο».

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της αφήγησής του ήταν η αναφορά στην κόρη του, Ανναλίζ.

Ο Τζέιμι αποκάλυψε ότι η 16χρονη κόρη του τον στήριξε με έναν μοναδικό τρόπο κατά τη διάρκεια του κώματος.

Κάθε μέρα, έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε το αγαπημένο τους τραγούδι, το οποίο ο ίδιος θυμάται πως ήταν η μόνη «φωνή» που έφτανε στο υποσυνείδητό του.

«Αυτό ήταν το φως στο σκοτάδι μου. Νιώθω ότι με κράτησε στη ζωή», είπε συγκινημένος.

Όταν τελικά ξύπνησε, η ζωή του δεν ήταν η ίδια. Χρειάστηκε να δουλέψει σκληρά για να επανακτήσει τις κινητικές του δεξιότητες, ξεκινώντας από την αρχή.

