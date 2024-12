Ο Jay Z κατηγορείται ότι βίασε 13χρονη μαζί με τον Diddy: “Κάνετε μεγάλο λάθος, δεν είμαστε όλοι ίδιοι"

Ο Jay Z φέρεται να βίασε μαζί με τον Diddy 13χρονο κορίτσι το 2000. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και απαντά για πρώτη φορά

Ενώ ο Diddy εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή, με τις Αρχές να απορρίπτουν κάθε αίτημά του για αποφυλάκιση με χρηματική εγγύηση, μια νέα καταγγελία έρχεται να ταράξει τόσο τον ίδιο όσο και τον Jay Z. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται ότι βίασαν μια 13χρονη το 2000, σε after party των βραβείων MTV.

Η γυναίκα κατέθεσε μήνυση, αναφέροντας πως μια εξίσου διάσημη γυναίκα τους παρακολουθούσε να την παρενοχλούν σεξουαλικά χωρίς να κάνει τίποτα. Μετά τη δημοσιοποίηση αυτής της καταγγελίας, Jay Z «έλυσε» τη σιωπή του έδωσε τη δική του απάντηση στη σοβαρή καταγγελία. Ο ράπερ τόνισε πως οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς και πως δεν έχει καμία σχέση με όσα υποστηρίζονται.

NBC News reports that Jay-Z has been accused of raping a 13-year-old girl with Diddy in 2000, according to a civil lawsuit. pic.twitter.com/by7iw0rYR1

