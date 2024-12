Η Πάμελα Άντερσον πρώτη φορά υποψήφια στις “Χρυσές Σφαίρες”: "Ποτέ δεν είναι αργά να ονειρευτείς”

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις “Χρυσές Σφαίρες”, με την Πάμελα Άντερσον να αποτελεί μία από τις ηθοποιούς της λίστας

Η Πάμελα Άντερσον έχει κάθε λόγο να νιώθει ευγνώμων και χαρούμενη για την πορεία της στον χώρο της υποκριτικής, αφού έφτασε εδώ που βρίσκεται σήμερα. Στη λίστα με τους υποψήφιους για τις «Χρυσές Σφαίρες» του 2025. Η ηθοποιός είναι υποψήφια στην κατηγορία «Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα» για την ερμηνεία της στην ταινία «The Last Showgirl», που κατάφερε να ξεχωρίσει.

Μπορεί να μετρά δεκαετίες στην υποκριτική, μπορεί να έχει πρωταγωνιστήσει σε δημοφιλείς σειρές, όπως ήταν το Baywatch, αλλά και σε ταινίες, ωστόσο τώρα, μέσα από τον ρόλο της Σέλι στο «The Last Showgirl», είδε το όνειρό της να γίνεται πραγματικότητα. Η Πάμελα Άντερσον μίλησε στο «People» γι’ αυτή τη σημαντική στιγμή στην καριέρα της, δίχως να κρύβει τον ενθουσιασμό της.

Pamela Anderson Says It’s ‘Never Too Late to Dream’ After Landing First-Ever Golden Globe Nomination in 35-Year Career https://t.co/PAqP6mTedh — People (@people) December 9, 2024

Η Πάμελα Άντερσον υποψήφια στις «Χρυσές Σφαίρες»

«Μοιράζομαι αυτή την όμορφη υποψηφιότητα με την οικογένεια του ''The Last Showgirl'', την οικογένειά μου και τους σκληρά εργαζόμενους συνεργάτες μου σε αυτό το ενδιαφέρον ταξίδι», εξομολογήθηκε, αρχικά, η ηθοποιός. Και συμπλήρωσε: «Ποτέ δεν είναι αργά να ονειρευτείς, να ξεκινήσεις από την αρχή, να παραμείνεις ανοιχτός στις πιθανότητες, δεν είμαστε όλοι τόσο τυχεροί. Εύχομαι σε όλους την αγάπη μου και τις ευχαριστίες μου, καθώς προχωράω σε αυτό το νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο».

Η Πάμελα Άντερσον βλέπει συγκινημένη την προσπάθεια και τη σκληρή δουλειά της να αποδίδουν καρπούς. Οι συνάδελφοι που καταλαμβάνουν τις υπόλοιπες θέσεις της κατηγορίας, ξεχώρισαν, επίσης, μέσα από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους τους. Οι τέσσερις - βραβευμένες με Όσκαρ - ηθοποιοί που είναι υποψήφιες για «Χρυσή Σφαίρα» στην κατηγορία «Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα» είναι: Αντζελίνα Τζολί (Maria), Νικόλ Κίντμαν (Babygirl), Τίλντα Σουίντον (The Room Next Door) και Κέιτ Γουίνσλετ (Lee). Η λίστα ολοκληρώνεται με την Φερνάντα Τόρες (I’m Still Here).

Το «The Last Showgirl» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες της χώρας μας τον Ιανουάριο του 2025.